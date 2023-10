Fagiolo bianco di Pigna, un pezzo di storia e tradizione dell'alta val Nervia

Nella suggestiva alta val Nervia, esiste una coltivazione di fagioli di Pigna che ha radici profonde nel territorio. Questi fagioli unici, raccolti con cura tra settembre e ottobre, crescono su terrazzamenti a secco, arricchiti da terreni minerali. Quest'antica tradizione è stata tramandata di generazione in generazione, eppure negli ultimi anni ha visto una produzione limitata. Per preservare l'identità e la qualità dei veri fagioli di Pigna, i produttori hanno iniziato a confezionarli in sacchetti di iuta con un marchio distintivo. Tuttavia, la distribuzione è limitata e la ristorazione non sembra dare loro l'attenzione che meritano.