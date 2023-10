Sanremo: Luca Dolce in carcere, nuovo presidio di protesta degli anarchici

Nuovo presidio della galassia anarchica vicino al carcere di Sanremo. Come accaduto domenica scorsa, un gruppo di almeno una trentina di persone ha manifestato per Luca Dolce, il 37enne triestino ricercato dal 2021 e arrestato a Dolceacqua.

Come si legge su un volantino diffuso anche attraverso un sito di informazione: "Venerdì 20 ottobre il nostro amico e compagno Stecco é stato arrestato in provincia di Imperia dopo due anni di latitanza. Dopo il primo saluto di domenica scorsa, che ha ricevuto una calda accoglienza, torniamo sotto le mura ad urlargli il nostro amore e la nostra solidarietà. Cogliamo l’occasione per portare il nostro calore ai detenuti di quel carcere!"