Presso la Scuola Forestale di Ormea si lavora in ambito 'Erasmus plus' grazie al 'Forest4life'

Il progetto “Erasmus” ha radici antiche e si ispira al famoso filosofo ed umanista Erasmo da Rotterdam, il quale viaggiò in Europa per ampliare le sue conoscenze. Dal punto di vista formale il progetto nasce in tempi recenti, per la precisione nel 1987 grazie all’ideazione della pedagogista italiana Sofia Corradi. Da allora, ogni anno, sono decine di migliaia gli studenti italiani che partecipano ai progetti “Erasmus”. Anche nel nostro territorio abbiamo progetti di questo tipo ed in particolare presso la Scuola Forestale di Ormea da circa dieci anni si lavora in ambito “Erasmus plus” grazie al “Forest4life” che coinvolge decine di studenti delle classi quarta e quinta nella mobilità europea per stage aziendali nel settore agro – forestale. In questa fase dell’anno scolastico due studenti ed una studentessa hanno concluso i loro stage in Lituania (Vilnius) e Portogallo (Distretto di Braga), mentre alcuni insegnanti sono stati impegnati nella fase di “Jod-shadowing” a Meppel (Olanda) presso un istituto agrario dal nome italiano: Terra.

Anche ad Ormea si è celebrata la ricorrenza degli “Erasmus days” e giovedì 12 Ottobre la responsabile del progetto, la prof.ssa Piano Cristina ha coinvolto gli studenti delle classi quarte e quinte in un evento che ha ripercorso le tappe del progetto, ma soprattutto ha evidenziato le prospettive future come interessanti opportunità formative. Peraltro, in vista delle elezioni europee previste per la prossima primavera, molti studenti e studentesse eserciteranno per la prima volta il loro diritto di voto. Ricordiamo che la Scuola Forestale di Ormea è la capofila del progetto che coinvolge anche le scuole forestali di Feltre, Pieve Santo Stefano ed Edolo nonché le scuole agrarie di Alba ed Asiago. Il supporto tecnico – organizzativo del progetto è gestito da “Fortes Impresa Sociale” di Vicenza. Il mese di Ottobre ha quindi rappresentato il “giro di boa” del progetto in quanto le mobilità del 2023 si sono concluse, ma l’istituto ha pubblicato il bando per le attività previste per il 2024. A questo proposito la prof.ssa Piano Cristina dichiara : “Il progetto Erasmus Forest4life si contraddistingue per le priorità ambientali e professionali che vuole salvaguardare, per la sua attenzione alla cura e alla tutela dell’ambiente. I suoi obiettivi sono sempre attuali nonostante siano trascorsi dieci anni dal primo avvio del progetto: consentire agli alunni di vivere un’esperienza da cittadino europeo, con curiosità e responsabilità, con capacità di adattamento e di comprensione, con apertura verso l’altro, per migliorare le proprie competenze professionali e tecniche e per ampliare i propri orizzonti di vita e di lavoro”.

“Il tirocinio all’estero previsto nell’ambito del progetto Forest4life è un’esperienza unica che permette agli alunni delle scuole interessate di potenziare il bagaglio di competenze linguistiche, tecnico-professionali e relazionali e comprenderà il rilascio del documento Europass Mobilità”, conclude la dirigente scolastica Angela Raffaele Addamo.