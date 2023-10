Ventimiglia: consegnata la prima borsa di studio in memoria di Alessio Vinci

Ieri mattina, nell’auditorium del liceo “Aprosio” di Ventimiglia, è stata consegnata la prima borsa di studio in memoria di Alessio Vinci: ex studente “eccellente” del liceo scientifico ventimigliese, prematuramente scomparso nel 2019. Il premio è andato a Luca Piagentini, alunno di 5 C, che si è distinto lo scorso anno per meriti scolastici, in particolare nel settore matematico - scientifico.



Il vincitore è stato individuato da un’apposita commissione, istituita dal liceo Aprosio. Presenti alla cerimonia di consegna la dirigente Lara Paternieri, i docenti Nanni Perotto, Germana Gozzi, Andrea Bellan, il docente membro della commissione Chiara Sismondini, le classi quinte del liceo scientifico e la quarta A da cui il prossimo anno uscirà il prossimo vincitore. Con un memorial istituito nel 2020 per volere del nonno di Alessio è stata raccolta una somma che per i prossimi quattro anni, attraverso il liceo ventimigliese, premierà l’allievo più meritevole del penultimo anno dell’indirizzo scientifico.