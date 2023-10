Rigenerazione Urbana a Vallecrosia: da Regione i fondi per via Don Bosco

Il Comune di Vallecrosia ha vinto un nuovo bando del Programma Regionale di Rigenerazione Urbana, per completare la riqualificazione di via Don Bosco. Il progetto vuole riqualificare l’area, rinnovare l’attuale tessuto urbano, con l’introduzione di nuovi servizi che favoriscono lo sviluppo sostenibile all’interno del centro urbano, in continuità con l’intervento in fase di ultimazione nel tratto a nord.



Tra gli scopi primari c’è la sostenibilità infrastrutturale, mediante l’eliminazione delle auto in sosta lungo l’asse stradale e la condivisione e sicurezza dei servizi pubblici. La nuova sezione stradale garantirà il corretto e sicuro passaggio pedonale e carrabile lungo tutto il tratto introducendo una pista ciclabile, come nella parte nord, per incentivare gli spostamenti con mezzi che rispettano l’ambiente e che riducono il traffico di auto all’interno del centro urbano, nonché eliminare le barriere architettoniche. Nei pressi delle attività commerciali, nel primo tratto, a destra in direzione mare, il marciapiede, grazie all’arretramento dei palazzi, è molto generoso.



Esso verrà ulteriormente ampliato e questo consentirà il comodo passaggio di fronte alle attività, verrà garantita la carrabilità di alcune attività, con l’aggiunta di aree di panchine. Sullo stesso lato, saranno piantati 10 alberi di uguale essenza del tratto nord. “Sono lieto di comunicare che la nostra amministrazione ha vinto un nuovo bando regionale, fondamentale per terminare la riqualificazione della centrale via Don Bosco. Grazie a questi interventi completiamo la rigenerazione dell’area che dalla via Romana fino alla passeggiata mare, una zona che necessitava di lavori per migliorarne il decoro e la fruibilità da parte dei cittadini”.



Il Sindaco Armando Biasi, che conclude: ”Voglio ringraziare il Presidente Giovanni Toti e l’assessore regionale Marco Scajola per aver ascoltato, ancora una volta, i bisogni della nostra comunità”