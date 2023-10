Otto milioni di italiani in viaggio per il ponte del 1° novembre, ma Sanremo resta a secco

Ponte del 1° novembre, tempo di vacanze per 8,4 milioni di italiani. E il 90% di loro resterà in Italia. Secondo i dati di Federalberghi il flusso di turismo interno per le vacanze della prossima settimana sarà notevole e, soprattutto, all’insegna degli spostamenti interni anche per via dello scenario internazionale.

Un flusso importante e dal grande valore economico che, però, non toccherà significativamente Sanremo. Sondando il terreno nel mondo degli albergatori di zona la risposta è chiara e non dà spazio a interpretazioni: “Ponte inesistente, non ci sono richieste”.

Degli 8,4 milioni di turisti, quindi, solo una minima parte toccherà Sanremo e, probabilmente, l’intera Riviera dei Fiori. Il tutto in uno scenario dove sembra non valere più la scusa dei viaggi all’estero che ormai sono alla portata di tutti. Se il 90% dei vacanzieri italiani resterà dentro i confini significa che, anche per via delle contingenze geopolitiche, lo spauracchio dell’estero non è poi così minaccioso come prima. Resta un dato chiaro: il ponte del 1° novembre (per chi sarà così fortunato da poterlo fare) non sarà un momento di festa per albergatori e operatori turistici della zona. Gli occhi, quindi, sono puntati alle feste di fine anno.