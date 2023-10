Riapertura centro nascite a Sanremo, la soddisfazione del coordinamento provinciale di Forza Italia

Il coordinamento provinciale di Forza Italia e i gruppi consigliari di Forza Italia e Forza Sanremo esprimono la propria soddisfazione e il proprio ringraziamento al Presidente Toti e all’Assessore Gratarola per la volontà manifestata ieri di riaprire il punto nascite di Sanremo, quale primo passo per la ripresa della piena funzionalità della struttura presso l’ospedale Borea, cui dovrà seguire la riapertura dei reparti di Ginecologia e Pediatria.

"La nuova struttura rinnovata del centro nascite - si spiega nella nota - infatti non potrà svolgere appieno la propria funzionalità senza adeguati e pienamente operativi servizi ginecologici e pediatrici così come, per esempio, una stazione di servizio per le autovetture non potrebbe funzionare se oltre al cambio dell’olio e del liquido di raffreddamento del motore non si potesse effettuare il rifornimento del carburante alle autovetture, i cui conducenti si rivolgerebbero ovviamente ad altro distributore.

Occorre infatti ricordare che la riapertura di un centro nascite a Sanremo , pienamente servito e operativo, è funzionale, oltre che a garantire la salute di mamme e bambini, anche a prevenire la continua e sempre maggior fuga di partorienti verso la Francia e il Principato di Monaco, che pesa oltretutto non poco sui bilanci regionali".