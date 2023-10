Ventimiglia, il maltempo innalza il livello del Roya: danneggiati i pilastri del ponte Cassini (Foto)

Danneggiati i pilastri del ponte Gian Domenico Cassini a Ventimiglia.

Il maltempo che ha colpito nei giorni scorsi la città di confine ha innalzato anche il livello del Roya. La potenza dell'acqua nel letto del fiume, la pioggia e il vento hanno contribuito a deteriorare notevolmente i pilastri, già usurati, che sostengono il ponte.

Sono evidenti pezzi di ferro, scoperti e penzolanti, che fuoriescono dai pilastri. Oltre a peggiorare l'immagine della città, sono anche il primo sintomo di un possibile pericolo. Ogni giorno sul ponte transitano tantissimi veicoli, pesanti e non, per recarsi verso la Francia o in altre zone della città.