Sanremo: nuovo look per una porzione del parco Marsaglia, approvato il progetto da 174 mila euro

Nell’ultimo anno di governo cittadino l’amministrazione Biancheri mette mano alla lista dei lavori da avviare almeno sulla carta e nei giorni scorsi la giunta ha dato l’ok al progetto esecutivo per il completamento di una porzione del parco Marsaglia. Un lavoro da 174 mila euro che consentirà di mettere mano a una parte del parco non toccata dal restyling che ha visto la rinascita dell’auditorium Alfano e di parte del verde che gli sta attorno. Il progetto è firmato dall’ingegnere Sandro Marini e dal geometra Gianfranco Adami, entrambi di Sanremo.

L’intervento metterà a posto una parte del parco che è ancora in condizioni non ottimali e completerà così un angolo di Sanremo rinato dopo anni di abbandono. Anche se, va detto, nella struttura dell’auditorium non mancano i problemi tra infiltrazioni d’acqua e imperfezioni strutturali che non sono certo un buon biglietto da visita per una infrastruttura appena riqualificata. E la cosa pare sia stata notata da molti degli artisti che negli ultimi mesi si sono esibiti.