“Dolcetto o scherzetto?”: Halloween Party da brivido a Bordighera alta

Un “Halloween Party” da brivido a Bordighera alta. L’appuntamento è per martedì 31 ottobre, a partire dalle 16.30, con tante animazioni dedicate ai più piccoli: una vera e propria parata mostruosa, la sfilata di tutti i bimbi in maschera e, a grande richiesta, la baby horror dance per scatenarsi tutti insieme nella paurosa atmosfera del borgo decorato a tema. E come fare a meno del tradizionale “dolcetto o scherzetto” nel giorno più “terrificante” dell’anno?

“Ormai una piccola tradizione, quella di festeggiare Halloween a Bordighera. Anche quest’anno aspettiamo tutti i bambini nella piazza del paese alto per un 'pomeriggio spaventoso' all’insegna di giochi, divertimento, balli e un pizzico di 'magia spettrale'!” - commenta l’assessore alle Manifestazioni Melina Rodà, che ha coordinato l’iniziativa - “Un ringraziamento particolare a Le Carillon Events per l’organizzazione dell’evento e a La Pria Presiuza per la collaborazione con allestimenti, decorazioni e tante dolci soprese”.