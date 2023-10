Inizia da Ventimiglia la missione 'green' di Leandro Olivieri: 8 mila chilometri per pulire le coste italiane

Un ragazzo romano, Leandro Olivieri, sta percorrendo in bicicletta più di 8 mila chilometri, da Ventimiglia a Trieste, per ripulire le spiagge dai rifiuti e dal degrado. L’impresa durerà un anno e l’obiettivo è incontrare volontari lungo il percorso per unire le forze e dare un forte segnale attivistico a difesa dell’ambiente.

La missione

È partito da Ventimiglia il 1° ottobre, con una bicicletta stracarica di bagagli: dovranno durare un anno intero. Oltre al guardaroba per tutte le stagioni, il 29enne porta con see tutto il necessario per accamparsi in una tenda tecnica che ha già testato in condizioni estreme, strumenti di navigazione per ogni emergenza e soprattutto il necessario per ripulire le spiagge dai rifiuti e dalle plastiche che, degradando in minuscole particelle, provocano gravissimi danni all’ambiente e alla fauna dell’ecosistema marino.

“Le microplastiche sono il prodotto che deriva dalla disgregazione dei rifiuti abbandonati - illustra Leandro Olivieri - e non essendo biodegradabili rimangono nell’ambiente contaminando non solo il territorio ma anche il nostro stesso cibo, trasmettendosi a oltranza attraverso la catena alimentare”.