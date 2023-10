Arma di Taggia: a Villa Boselli il convegno “L’acqua è vita. Come contrastare la siccità?”

Giovedì 26 ottobre alle 18 a Villa Boselli ad Arma di Taggia appuntamento con il convegno “L’acqua è vita. Come contrastare la siccità?” con Emiliano Ragno, dottore forestale e attivista di Fridays For Future, che affronta il tema della crisi climatica e delle opere impattanti; Raffaello Anfossi, geologo che propone considerazioni sulle risorse idriche della Valle Argentina e le possibili soluzioni; infine Marco Bersani di Attac Italia e fra i promotori del Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua che esamina gli aspetti finanziari, economici e sociali delle grandi opere.

“La crisi climatica è ormai un dato di fatto e la comunità scientifica è unanime nell’indicare le attività umane quali responsabili dell’aumento dei gas serra immessi nell’atmosfera - dichiarano gli organizzatori - la siccità non è una situazione contingente, ma una crisi sistemica che esige un ripensamento del modo di concepire la gestione del servizio idrico, ripartendo dall’idea dell’acqua bene comune, incompatibile con le regole del mercato che ci hanno portato al disastro attuale. I dati forniti dai climatologi lasciano pochi dubbi sul fatto che gli sconvolgimenti ambientali causati dall'incremento della temperatura renderanno nel prossimo futuro l'acqua potabile un bene a disponibilità limitata. Per questo lembo di Liguria, fragile e soffocato da una eccessiva urbanizzazione, dove si torna a progettare dighe, prendersi cura del territorio è occuparsi delle persone, è aver cura dell’ambiente, del paesaggio, è cercare soluzioni compatibili con la crisi climatica”.

“Come ricorda Stefano Fenoglio - aggiungono - da tempo il nostro rapporto con i fiumi, è di tipo parassitario: li usiamo e ne abusiamo, ne stravolgiamo la rete e la biodiversità, e poi ce ne dimentichiamo. Fino all’emergenza successiva, sempre più ravvicinata e catastrofica negli effetti. Se solo ricordassimo come vita, sviluppo sociale, tecnologico e culturale dell’umanità sono stati possibili grazie alle loro acque. I fiumi sono stati l’ambiente naturale che più di ogni altro ci ha permesso di diventare ciò che siamo. Herman Melville in Moby Dick scriveva: «Prendi qualsiasi sentiero tu voglia, e dieci a uno ti condurrà in una valle e ti lascerà vicino a un torrente. C’è del magico in questo»”.

L'evento è promosso da: Attac Imperia, CimAP, Casa Balestra, Fridays For Future Ventimiglia, Italia Nostra Ponente Ligure, Collettivo Italia-Centro America.