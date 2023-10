Maltempo: continua l’allerta meteo su tutta la regione, risparmiata la nostra provincia con solo deboli piogge

L’avvicinarsi di un fronte atlantico prevede un peggioramento dello scenario da giovedì pomeriggio. Sono attese piogge diffuse e rovesci anche moderati, con precipitazioni anche a carattere temporalesco. Al momento, sull’estremo Levante, i suoli sono saturi e i livelli idrometrici al di sopra dei valori ordinari, per cui le piogge possono portare nuovi innalzamenti dei bacini medi e grandi (Vara, Magra).

Ecco l’avviso meteorologico emesso in mattinata e disponibile a questo indirizzo con la simbologia di riferimento per i vari fenomeni:

Oggi mercoledì 25 ottobre: Il transito di un disturbo in quota favorisce un aumento dell'instabilità in particolare sulla parte di estremo levante regionale. Si segnala pertanto una bassa probabilità di temporali forti su C. Venti forti di libeccio su capi esposti di A con raffiche fino a 50-60 km/h e rilievi di CE. Mare in temporanea scaduta su tutti i settori ma ancora localmente agitato su A e C per onda formata da SW con periodo 6-7 secondi. Nuovo aumento del moto ondoso in serata.

Domani giovedì 26 ottobre: Dal pomeriggio è atteso un nuovo peggioramento per l'avvicinarsi di un fronte atlantico. Sono attese piogge diffuse e rovesci con intensità anche moderate e cumulate elevate su C, significative su E. Precipitazioni anche a carattere temporalesco, soprattutto dalla sera, con una bassa probabilità di temporali forti su BCE. Venti forti di libeccio su ABCE con raffiche fino a 50-60 km/h e localmente maggiori. Valori anche fino a 90-110 km/h sui crinali esposti. Mare agitato su BC con mareggiate (periodo 7-8 sec.), localmente agitato su A.

Dopodomani venerdì 27 ottobre: Nella notte piogge diffuse e possibili temporali sul Centro-Levante per il transito del fronte freddo. Si segnala una bassa probabilità di temporali forti su BCE. Piogge con intensità fino a moderate su C e con cumulate significative su CE. Fenomeni in esaurimento in mattinata. Venti forti meridionali su capi esposti di A e su C con raffiche fino a 50-60 km/h, valori maggiori sui crinali. Mare agitato per onda formata di libeccio (periodo 7-8 secondi) con mareggiate lungo tutte le coste.

La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.

In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito https://allertaliguria.regione.liguria.it, inviato anche tramite Twitter (segui @ARPALiguria).

Nelle immagini la cartina con le zone coinvolte e la scansione oraria dell'allerta.