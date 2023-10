Ventimiglia, Scullino: "Il parcheggio di San Secondo necessita di manutenzione periodica" (Foto)

"Recentemente è stata messa in discussione la scelta del tipo di pavimentazione adottata per il parcheggio di San Secondo che, grazie alla mia amministrazione, ha messo a disposizione della città circa 160 nuovi posti auto gratuiti in centro. Desidero precisare che l’impiego di piastre quadrangolari forate in polietilene ad alta densità molecolare, delle dimensioni 58x58 cm, e il riempimento delle griglie con ghiaia spezzata con spessore dello strato oltre l’altezza degli elementi di 3 centimetri, deriva dalla necessità di rispettare la normativa di piano di bacino che impone il mantenimento di suolo permeabile di un’area" - fa sapere l'ex sindaco di Ventimiglia e attuale consigliere comunale di minoranza Gaetano Scullino parlando del parcheggio di San Secondo realizzato dietro alla stazione ferroviaria.

"E’ consentito impermeabilizzare un suolo per una percentuale che al massimo corrisponde al 25% per superfici di intervento superiori a 200mq come l’area di parcheggio. L’area è stata asfaltata, infatti, per la sola porzione consentita per legge. Il materiale impiegato è idoneo per la pavimentazione di grandi aree, ma necessita di manutenzione periodica, che riguarda principalmente l’integrazione della ghiaia sulle parti in cui affiora il grigliato" - sottolinea Scullino - "Inoltre, nell’area transitano giornalmente mezzi meccanici pesanti che col loro peso schiacciano le griglie e determinano la disgregazione del materiale. Purtroppo, i punti compromessi coincidono con il passaggio e le manovre dei mezzi suddetti".

"La classe di carico ammissibile per il 'geogravel' è 10t/ruota. Significa che un elemento della pavimentazione di dimensioni 58cmx58cm è in grado di sopportare 10t di peso. Per fare un esempio: un’autoveicolo SUV di grandi dimensioni (Hummer) ha un peso complessivo di 3,5t. Il parcheggio è stato previsto per autoveicoli e non per mezzi pesanti" - afferma Scullino - "Inoltre, l’impiego di altra tipologia di materiali drenanti, non era possibile con le somme a disposizione per quell’intervento. In realtà è stata pavimentata per quanto è stato possibile, una ulteriore porzione di area in corrispondenza della zona est di accesso mezzi RFI per la manutenzione della linea ferrata con asfalto drenante, nei limiti delle risorse a disposizione".