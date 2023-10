Assemblea annuale Anci, il vice presidente di Regione Liguria Alessandro Piana alla 40ª edizione

Il vice presidente della Regione Liguria con delega all’Associazionismo comunale Alessandro Piana parteciperà all’assemblea annuale di ANCI, importante momento di confronto politico-istituzionale tra amministratori, Governo e aziende strategiche per gli Enti pubblici, che si terrà nel padiglione Blu della Fiera di Genova dal 24 al 26 ottobre.

“Il dialogo con ANCI è costante – dice il vice presidente Alessandro Piana - per poter realizzare politiche partecipate e condivise che fungano da vero e proprio volano per il territorio e il sostegno ai Comuni, soprattutto i più piccoli. Centrali in queste giornate i progetti del PNRR e le attività di rilancio per l’entroterra e i servizi, a partire da quanto svolto finora sino alle sfide del futuro”.