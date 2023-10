Sanremo: niente bando per i lavori del collegamento tra Mercato dei Fiori e pista ciclabile, si va per affidamento diretto

Il Comune di Sanremo va di fretta per la realizzazione del collegamento tra il campus del Mercato dei Fiori e la pista ciclabile in zona Bussana. Un intervento necessario per consentire agli studenti di raggiungere la struttura in sicurezza ipotizzando che in molti scelgano di andare a scuola utilizzando la bicicletta o mezzi green. Il lavoro una un valore complessivo di 193 mila euro che va anche a tentare di risolvere il problema dell’uscita da scuola in totale anarchia con decine di ragazzi sull’Aurelia all’ora di punta.

Il Comune ha quindi scelto di non procedere con una gara d’appalto per l’assegnazione dei lavori, ma ha suddiviso l’intervento in tre distinti lotti poi affidati direttamente ad altrettante imprese. Il Lotto 1 è andato alla ‘Barbera Srl’ di Villanova Mondovì in provincia di Cuneo, il Lotto 2 è stato aggiudicato alla ‘Liviani Srl’ di Taggia e, infine, il Lotto 3 sarà realizzato dalla ‘Ciarma Srl’ di Ospedaletti.