Da Mercato dei Fiori di Sanremo a Flower Campus, via alla gara per il terzo lotto: ecco come diventerà (foto)

Da Mercato dei Fiori a Flower Campus: è stato aperto il bando di gara per il terzo lotto di lavori per la conversione dell'edificio di Valle Armea a Sanremo. Un intervento importante per la città dei fiori e tutto il territorio circostante, con lavori a base d'asta di 5.310.000,00 euro oltre IVA 10%, di cui 228.847,54 euro per oneri di sicurezza.

L'opera è finanziata attraverso fondi PNRR Missione 5 “inclusione Coesione”, tramite la componente relativa alle infrastrutture sociali e gli investimenti di rigenerazione urbana. Il progetto è firmato dall'arch. Pietra Alborno e dagli ing. Andrea Penna e Angelo Zacchia. Il Flower Campus: tra aule, campi sportivi, spazi esterni e molto altro

Il terzo lotto interverrà sul plateatico e sul primo dei blocchi est, sud ed ovest compresi tra la torre scale 3 la 6 e le aree esterne pertinenti. 9200 mq di intervento per la realizzazione di: 11 nuove aule e 6 laboratori, uffici amministrativi, 1 aula docenti e servizi al primo piano; 1 aula magna, multimediale, 3 aule polivalenti, archivio, servizi, caffetteria/mensa, hall per le associazioni e campi sportivi al piano plateatico, dove sono inoltre previsti interventi di manutenzione degli spogliatoi. A conclusione di questo terzo lotto lo spazio scolastico conterà 29 aule per un massimo di 725 studenti e un centro civico aperto alla città. A questa superficie si aggiungono circa 1600 mq di aree ricreative pedonali esterne. È prevista anche la riqualificazione energetica della facciata e la realizzazione di una pensilina fotovoltaica ombreggiante attrezzata. Ultima chiamata, il 20 giugno

Il bando si chiuderà alle ore 23.59 del 20 giugno. Si tratta di una procedura aperta, con affidamento secondo il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara. Vincerà quindi chi saprà offrire il ribasso maggiore che non interesserà gli oneri per la sicurezza. Esclusione automatica, invece, per le offerte anormalmente basse. Il cronoprogramma