Gli auguri della Confartigianato alla città di Imperia per i suoi 100 anni

La Confartigianato fa gli auguri alla città di Imperia, in occasione delle celebrazioni dei suoi 100 anni, per questo importante traguardo. L’associazione di artigiani, per festeggiare lo storico anniversario, ha infatti partecipato all’evento svoltosi questa mattina nel capoluogo ponentino.

“Facciamo le congratulazioni ad Imperia per i suoi 100 anni e per aver organizzato una cerimonia così bella e sentita da parte di tutta la città” ha detto il Presidente di Confartigianato Imperia Donatella Vivaldi (nella foto con il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti).