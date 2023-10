Casette dell'acqua a Taggia: la manifestazione di interesse non è andata deserta

C’è una proposta per riattivare le casette dell’acqua a Taggia. Nei giorni scorsi si è chiusa la manifestazione di interesse per ripristinare il servizio interrotto nel 2021. Nei prossimi giorni la ditta effettuerà un sopralluogo insieme ai tecnici del Comune. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è di attivare i tre punti di distribuzione, lì dove erano fino a due anni fa, coprendo così l’intero territorio comunale. Si tratta di un servizio molto atteso dalla comunità che ha sollecitato gli amministratori comunali affinché si provvedesse alla riattivazione. L'iter si è rivelato più complesso del previsto. Infatti, una prima manifestazione di interesse nel 2022 era andata deserta. Questa volta l’ufficio patrimonio aveva proceduto a rivedere i termini di presentazione delle proposte. Un bando che sulla carta era più appetibile per le ditte del settore. Ora, l’unica impresa che ha mostrato interesse, se riterrà, dovrà presentare la propria offerta che poi dovrà essere approvata dall’amministrazione comunale.