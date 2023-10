Bordighera: Consulenti del Lavoro riuniti al Grand Hotel del Mare

Al Grand Hotel del Mare di Bordighera è in fase di chiusura il convegno per i Consulenti del Lavoro organizzato dall’Ancl (Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro) Unione Provinciale di Imperia, con il patrocinio del P.U.PO.LI (Fondazione per la Promozione dell’Università nel Ponente Ligure) e in collaborazione con il CPO (Consiglio Provinciale Ordine Consulenti del Lavoro) di Imperia. I temi trattati sono stati “Welfare e detassazione, laboratorio pratico” e “Il nuovo modello di Studio Professionale”.



Ad aprire e moderare il convegno è stato Secondo Sandiano, Presidente UP ANCL Imperia – Consigliere Nazionale ANCL, insieme Gian Luca Di Rocco – Segretario UP ANCL Imperia – Vice Presidente Consiglio ANCL Liguria. Tra i relatori che si sono alternati durante il convegno, è intervenuto anche il Senatore Gianni Berrino, Membro commissioni Affari Sociali, Sanità, Lavoro Pubblico e Privato e Previdenza Sociale - Giustizia, già assessore al lavoro della Regione Liguria, da sempre vicino alla categoria ed ai problemi del lavoro.

Durante il convegno si sono alternati i relatori: Enrico Vannicola – Componente Ufficio di Presidenza Nazionale ANCL, Barbara Garbelli – Presidente UP ANCL Pavia e membro del Centro Studi Nazionale ANCL, Carlo Cavalleri – Consulente del Lavoro, membro del Consiglio dell’Ordine e Responsabile Centro Studi di Genova, Ilaria Conte – Presidente Associazione Giovani Consulenti del Lavoro di Genova.

Sono intervenuti inoltre: Roberto Aschero – Presidente CPO di Imperia, Luigi Schenone – Presidente Consiglio Regionale ANCL Liguria, Luigi Sappa – Consulente del Lavoro – Presidente Polo Universitario Imperiese, Roberto Bracco - Amministratore di Fondazione Lavoro, Maria Luisa Giovannone – Consulente del Lavoro Coaching per lo sviluppo professionale.

La giornata si concluderà con un momento di aggregazione conviviale con la cena sempre presso il Grand Hotel del Mare “Una Serata Insieme Festeggiando il 70° Anniversario”.