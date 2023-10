Sanremo: sabato prossimo il Partito Democratico a congresso, termine del mandato per Maurizio Caridi

Il Partito Democratico di Sanremo si riunirà sabato pomeriggio in un congresso per eleggere i nuovi dirigenti del Circolo e dell'Unione di Sanremo. Allo stesso tempo, saranno scelti i nuovi segretari di Circolo e dell'Unione di Sanremo.

“Con questo passaggio – dice Maurizio Caridi - si conclude il mio mandato di segretario cittadino. Sono stati due anni particolarmente intensi, impegnativi e, a tratti, complessi. Tuttavia, ho svolto il mio lavoro con il massimo impegno, consapevole che il ruolo di segretario è un incarico di grande responsabilità, che riconosce prima di tutto l'alta qualità della nostra proposta politica e il valore dei principi che promuoviamo. Ora è il momento di passare a una fase successiva per il partito, che si prepara ad affrontare le prossime elezioni comunali di Sanremo e le elezioni ‘Europee’ contemporanee. Questa nuova fase richiede un maggiore impegno organizzativo rispetto a quello politico, data la vicinanza degli appuntamenti elettorali. È incoraggiante notare l'interesse e l'entusiasmo che circondano la scelta del futuro candidato sindaco, segno di una nuova vitalità all'interno del centro sinistra sanremese”.

“Il lavoro che abbiamo svolto – prosegue Caridi - è stato in linea con il mandato che mi è stato affidato due anni fa: mantenere alta la bandiera del nostro partito, riportare la politica e l'attenzione al sociale al centro della nostra città. È stata una lotta intensa, che continua ancora oggi. Insieme a coloro che mi hanno sostenuto e aiutato, l'abbiamo portata avanti con tenacia, ricordando sempre i valori della solidarietà e della convivenza che ci uniscono. La mia decisione potrebbe sembrare un passo indietro, ma in realtà è un passo in avanti. Era necessario riunire il partito e ci siamo riusciti. Personalmente, considero questo un personale successo politico. Passo il testimone al nuovo segretario, Gianni Salesi, con un partito più unito e motivato di prima. Guardando al futuro, continuerò a impegnarmi negli stessi organi che guidano il nostro partito, contribuirò con le mie idee e competenze per proseguire il percorso iniziato: la riorganizzazione interna, la costruzione di una nuova coalizione politica progressista per la nostra città e il supporto nei gruppi di lavoro per il programma politico, nonché la formazione della migliore lista di candidati per le elezioni comunali. In questo modo, continueremo a dare concretezza ai valori sociali e progressisti che promuoviamo con convinzione, valori che trovano un solido punto di riferimento nella figura del nostro Segretario Nazionale Ely Schlein”.

“Inoltre – termina Caridi - vorrei ringraziare di cuore tutti coloro che hanno sostenuto e collaborato con me durante il mio mandato. Senza il vostro impegno, non avremmo potuto ottenere i risultati che abbiamo raggiunto. Ringrazio il Segretario Provinciale Christian Quesada, per la fiducia. Il successo di un partito dipende dalla forza della sua base e dal contributo di ogni membro. Possiamo dimostrare che quando lavoriamo insieme, possiamo raggiungere grandi traguardi. Invito tutti i membri del partito a continuare a lavorare uniti, mantenendo sempre viva la fiamma dei valori democratici e progressisti che ci guidano. Insieme, possiamo costruire un futuro migliore per la nostra città e per il nostro paese”.