Probabile fuga di gas, questa mattina nella zona di via Presidente Kennedy a Camporosso. A scopo precauzionale è stata evacuata la scuola.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Ventimiglia, agenti della Municipale, il sindaco ed un tecnico Italgas. Il plesso scolastico comprende 94 bambini per la materna, 50 bambini per la scuola elementare e 24 persone di personale scolastico. L’intervento ancora in corso.