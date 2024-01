Camporosso, fuga di gas a scuola: intervengono i vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco a Camporosso per una fuga di gas. E' successo oggi nelle scuole di via Kennedy.

La fuga di gas, probabilmente proveniente dalla cucina dell'istituto scolastico, ha messo in allarme il personale che ha chiamato subito gli uomini del 115.

L'immediato intervento dei vigili del fuoco e un controllo attento dell'area coinvolta ha impedito che potesse accadere il peggio. Tutto è tornato alla normalità in poco tempo, la scuola è risultata sicura e così non è stato necessario sgomberare l'edificio in via precauzionale come si era verificato lo scorso ottobre.