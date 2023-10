Visita in provincia di Imperia per il comandante regionale della Guardia di Finanza

Il comandante regionale della Guardia di Finanza, generale di divisione Cristiano Zaccagnini, ha eseguito un’ispezione al comando provinciale di Imperia e una visita alle dipendenti compagnie di Ventimiglia e Sanremo.

L’autorità regionale, dalla quale dipendono tutti i reparti della Guardia di Finanza della Liguria, è stata accolta con gli onori di rito dal comandante provinciale di Imperia, colonnello Omar Salvini, e ha incontrato tutti gli ufficiali in servizio nella provincia imperiese nonché una rappresentanza di ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri in servizio presso il comando provinciale, il nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e il gruppo di Imperia.

Successivamente, il comandante regionale, dopo aver partecipato a un briefing nel corso del quale il comandante provinciale ha illustrato il contesto socio-economico del territorio imperiese, le attività svolte dai reparti del corpo a contrasto all’evasione, all’elusione e alle frodi fiscali, agli illeciti in materia di spesa pubblica e alla criminalità economica e finanziaria, la situazione del personale e quella logistica dei vari reparti dipendenti, ha fornito gli indirizzi e le direttive strategiche alle quali uniformarsi per il raggiungimento degli obiettivi assegnati al corpo dall’autorità di governo.

Ha proseguito, poi, esprimendo parole di “apprezzamento per i risultati di servizio conseguiti e per l’impegno profuso dalle fiamme gialle imperiesi nello svolgimento dei molteplici e complessi compiti istituzionali, invitando i finanzieri a proseguire con il massimo impegno nell’azione di contrasto nei vari settori di intervento, continuando a operare con un approccio investigativo trasversale precipuo del corpo della Guardia di Finanza, la cui mission istituzionale è quella di assicurare il presidio degli interessi di vitale importanza per la sicurezza, lo sviluppo e il benessere del nostro Paese”.

Al termine della visita ispettiva, il comandante regionale, accompagnato dal comandante provinciale, si è recato alla compagnia di Ventimiglia dove ha inteso dimostrare “la propria vicinanza e il sostegno al personale operante, quotidianamente impegnato nei delicati compiti di supporto alle attività di ordine pubblico connesse alla gestione dei flussi di migranti presenti nella città di confine e nella vigilanza dei transiti di persone e merci attraverso i valichi di frontiera”.

A seguire ha visitato la compagnia di Sanremo dove ha seguito con interesse l’andamento dei lavori finalizzati al miglioramento della caserma sede del Reparto e ha fornito indicazioni circa la prosecuzione delle più rilevanti attività investigative in corso sia sul versante della polizia giudiziaria che nel contesto fiscale/amministrativo comprendendovi l’azione di vigilanza sul corretto impiego dei fondi europei del Next Generation EU.