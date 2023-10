'Pre scuola' a Bordighera, l'assessore Martina Sferrazza: "C'è disponibilità economica"

"Adesso la disponibilità economica per il servizio 'pre scuola' c'è" - fa sapere Martina Sferrazza, assessore con la delega alle Scuole, parlando del servizio ‘pre scuola’ per l'anno scolastico 2023-2024 a Bordighera - "Ho chiesto delle informazioni alla scuola che, però, non mi ha ancora dato".

Quest'anno le famiglie dovranno pagare 300 euro per portare i propri figli a scuola alle 7.30, anziché alle 8 o alle 8.30. L'aumento notevole del prezzo per il servizio, che gli anni scorsi era gestito direttamente dalla scuola con un contributo del Comune e ora è affidato alla Rari Nantes Bordighera, ha creato subito polemiche tra i genitori, visto che l'anno scorso costava 100 euro, e così il Comune si è offerto di mettere a disposizione alcuni finanziamenti per aiutare le famiglie a calmierare il costo. "Abbiamo dato la disponibilità economica ma stiamo aspettando di avere i numeri precisi degli alunni che hanno aderito al servizio per valutare poi come procedere. Non possiamo andare avanti se non sappiamo le adesioni esatte" - dice Sferrazza - "La scuola quest'anno si è tirata fuori dal servizio non dicendo niente né al Comune né all'associazione che ha partecipato al bando. I genitori sono rimasti un po' a bocca aperta e noi anche. L'anno scorso era tutto collegato, quest'anno, invece, ci siamo ritrovati un po' spaesati e ora dobbiamo aspettare".

Ad oggi, la scuola non ha dato risposte né ai genitori né al Comune e così, al momento, si è creata una situazione di stallo: il servizio non è partito e non si sa se partirà. "Ho riscritto alla scuola e ora aspettiamo una risposta, al momento siamo bloccati" - svela l'assessore - "Penso che, se la scuola ci risponde, entro venerdì la situazione si potrà sbloccare".