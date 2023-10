Bordighera: aumento costo del 'pre scuola', l'assessore "Cercheremo fondi per aiutare le famiglie"

“Capisco assolutamente le problematiche economiche dei genitori che vivono a Bordighera, ma non corrisponde al vero che il costo del ‘pre scuola’ è di dieci volte superiore a quello dello scorso anno. L’aumento c’è ma non è così pronunciato e il Comune sta pensando ad una possibile soluzione”.

Sono le parole dell’Assessore alle scuole della città delle palme, Martina Sferrazza, in relazione alla polemica di alcuni giorni fa, dopo la ricezione della circolare da parte delle famiglie, del nuovo costo del servizio per gli alunni che entrano a scuola alle 7.30, in luogo delle 8.

Il servizio, gli anni scorsi, era gestito direttamente dalla scuola con un contributo del Comune. Quest’anno, invece, è stato affidato all’associazione sportiva Rari Nantes Bordighera, che ha fatto un calcolo empirico del costo, visto che il numero certo dei bambini non è noto.

“Il servizio è molto importante – ha detto l’Assessore Sferrazza – soprattutto per quelle famiglie che vedono entrambi i coniugi lavorare. Sicuramente vogliamo intervenire con alcuni finanziamenti per calmierare il costo. La cifra indicativa è di 300 euro l’anno e, una volta che verrà ufficializzata, decideremo per quanto potremo dare”.

Lo scorso anno il costo per i genitori era di 100 euro mentre il Comune interveniva per circa 80. “Da quando siamo venuti a conoscenza del problema – termina l’Assessore – ci siamo messi al lavoro e sappiamo di dover intervenire velocemente. Cercheremo i fondi necessari per limitare il più possibile il costo”. Il costo dell’intero anno di ‘pre scuola’ dovrà essere erogato dai genitori in un’unica soluzione ad inizio stagione.