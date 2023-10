Imperia ha un nuovo comandante della Polizia Locale: arriva dal corpo d’armata di reazione rapida della Nato di Varese

Il sindaco di Imperia, Claudio Scajola, ha individuato il nuovo comandante della Polizia Municipale di Imperia: si tratta del maggiore dell’Esercito Alessio Moriano.

A seguito dell’avviso pubblicato dal Comune di Imperia, sono pervenute 26 domande di candidatura al ruolo, 20 dei quali hanno sostenuto i colloqui con l’apposita commissione esaminatrice, che ha individuato tra di essi le 9 figure ritenute più idonee al comando del Corpo di Polizia Locale imperiese.



Il sindaco Scajola ha poi tenuto, nel corso dell’ultima settimana, colloqui individuali motivazionali con i singoli candidati. Oggi, a seguito della presa d’atto da parte della giunta comunale, il primo cittadino ha proceduto alla firma del decreto di individuazione. Il documento è stato inviato al Ministero della Difesa per i successivi adempimenti amministrativi, a conclusione dei quali il nuovo comandante potrà prendere servizio presso il Comune di Imperia.



Alessio Moriano, classe 1986, imperiese di nascita, arriva dal corpo d’armata di reazione rapida della NATO di Solbiate Olona in provincia di Varese, nel quale riveste il grado di maggiore. Precedentemente è stato impegnato nell’operazione 'Strade Sicure' a Milano, nel quale è stato capo della sala operativa, supervisionando i servizi di vigilanza sul territorio h24, in contatto constante con prefetture e questure.

“Una valutazione attenta su tutti i candidati, che hanno dimostrato nel complesso un’ottima preparazione. La scelta è caduta su un giovane, con un‘esperienza professionale notevole. Un investimento per il futuro con la necessità di un profondo riordino di tutto il comando”, commenta il sindaco Claudio Scajola.