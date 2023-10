Allerta arancione: le disposizioni del Comune di Ventimiglia in vista del maltempo

Il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro, in considerazione dell’allerta meteo arancione per temporali su tutta la Liguria dalle 22 di questa sera alle 15 di domani, e dell’avviso di mareggiata intensa e burrasca forte, emanata da ARPAL e Regione Liguria, ha emesso un'ordinanza che prevede: chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche, paritarie e private; chiusura dei locali interrati e seminterrati proprietà pubblica in uso alle associazioni; chiusura dei servizi educativi e sociali del territorio; chiusura del campo da tennis di Peglia; chiusura dei campi da calcio di Peglia; chiusura di tutte le strutture sportive pubbliche (Palaroya, Palabiancheri, palestre di via Vittorio Veneto ex Gil); chiusura dei giardini pubblici Tommaso Reggio; chiusura dei sottopassi posti nelle aree allagabili Peglia e pontino di Trucco; chiusura cimiteri cittadini; chiusura al pubblico di biblioteche e musei; annullamento del mercato settimanale del venerdì.

Inoltre è prevista: l’apertura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) presso il Comando Polizia Locale via San Secondo n. 9 dalle 22 alle 15 di domani.

Per tutta la durata dell’allerta è attivo il servizio di pronta reperibilità al numero +39 0184 352525.

Il servizio di monitoraggio del territorio sarà effettuato da una pattuglia della Polizia Locale e da una squadra della Protezione Civile.

In considerazione dell’avviso di mareggiata intensa e burrasca forte potrà essere inibito, tra gli altri, il transito veicolare sul tratto di lungomare cittadino, in particolare quello compreso tra Via Dante e Via Lamboglia (Passeggiata Trento Trieste e Lungomare Varaldo).

Rimarrà regolarmente aperto il mercato coperto, la cui chiusura è disposta solo in caso di allerta meteo rossa.