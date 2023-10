Ventimiglia: sabato prossimo secondo appuntamento per le consulenze gratuite in via Repubblica

Sabato prossimo secondo appuntamento con il gruppo facebook 'Frontalieri ZZZ' e la società di traduzioni e corsi di lingue 'Mc Languages' a Ventimiglia. Come già avvenuto con successo sabato 7 ottobre, i gruppi offriranno consulenze gratuite a Ventimiglia, dalle 9 alle 12,30 a quanti ne avessero bisogno, con un gazebo in via Repubblica.

La nobile iniziativa, promossa da Emanuela Zoccali e subito accolta con entusiasmo, ha l’obiettivo di fornire un aiuto ai frontalieri e nel contempo, sostenere le attività dell’associazione 'Noi4You', sportello di ascolto e aiuto contro la violenza sulle donne, al quale saranno devolute le offerte ricevute.

L’associazione, presente sul territorio del ponente ligure, promuove la cultura del rispetto alle donne e di genere, con numerose iniziative quali interventi nelle scuole, serate autostima ogni primo giovedì del mese presso la sede di via Firenze 1 a Bordighera, e accademia dei genitori e insegnanti.