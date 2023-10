Sanremo: Bellini replica alle accuse di Lombardi elencando le opere dell’amministrazione Biancheri

Dopo le parole del consigliere comunale di Fratelli d’Italia Luca Lombardi, interviene il consigliere Umberto Bellini in difesa dell’operato dell’amministrazione Biancheri.

Commenta Bellini: “Non è mia abitudine contestare le altrui dichiarazioni, ma avendo letto quelle dell’amico Lombardi che parla, riferendosi all’amministrazione Biancheri, di un decennio inconcludente, mi sento in dovere di fare chiarezza e ricordare alcune cose che, essendo in Comune dal lontano 1995, sono a mia conoscenza. Desidero iniziare dalle opere realizzate da questa amministrazione e delle quali già se ne parlava nelle precedenti. Primo Bottini: parcheggio interrato piazza Eroi, collegamento stradale Verezzo San Donato Parà. Secondo Bottini: spostamento cantieri nautici dal porto, sgombero chioschi e riqualificazione piazza Carli, nuova sede Polizia Locale, parcheggio interrato piazzale Dapporto. Sindacatura Borea: acqua corrente a San Romolo. Sindacadura Zoccarato: ristrutturazione Mercato Annonario, rotonda Foce, Franco Alfano, completamento via Matteotti e piazza Borea d’Olmo, demolizione e rifacimento del cosiddetto ecomostro. Ritengo che già questo percorso nella memoria dovrebbe far capire che di tutto si può parlare ma non certo di inconcludenza amministrativa”.

“Vado però avanti ritornando ai giorni nostri - prosegue Bellini - e quindi: Green Park di Pian di Poma, Palazzetto e cittadella dello sport di Pian di Poma, nuova sede dei servizi demografici, messa in sicurezza della storica paleofrana in zona La Vesca, 25 milioni di euro investiti negli edifici scolastici, tempio crematorio, sistemazione di piazza Colombo, campus scolastico sportivo di valle Armea, ecc. Tanto altro ci sarebbe da elencare ma proprio perché i nostri concittadini sono dotati di discernimento (anello al naso è termine sgradevole, non me ne voglia Luca) al prossimo appuntamento elettorale sapranno come scegliere: proseguire con i fatti e non ricadere nelle parole”.