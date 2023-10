Sanremo: restyling del lungomare Calvino, Lombardi (FdI) “Gli annunci pre elettorali non salvano Biancheri e la sua amministrazione”

“Parlare di un progetto, pur condivisibile, a otto mesi dalle elezioni vuol dire cercare di nascondere la polvere sotto al tappeto sugli inconcludenti nove anni di amministrazione” commenta Luca Lombardi, capogruppo di Fratelli d'Italia a Sanremo, a margine dell'annuncio del progetto di restyling di parte del lungomare Calvino, annunciato dal sindaco uscente.

“I progetti andrebbero prima condivisi in aula e poi annunciati: è evidente che dietro questa mossa ci sia tutta la consapevolezza di chi sa di avere l'acqua alla gola e gioca la carta della disperazione. Spiace per Biancheri e per la sua amministrazione ma i matuziani non hanno l'anello al naso e a giugno non li salveranno dal giudizio negativo. Sanremo merita un cambio di passo”, conclude Lombardi.