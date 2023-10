Imperia: centenario della città, domenica con l'Isituto di Studi Liguria una adunanza scientifica

In occasione del Centenario della fondazione della città, la Sezione di Imperia dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri organizza un’ adunanza scientifica con l’intervento della professoressa Iose Silvano, già docente di Lingua, Letteratura Italiana e Storia presso l’ I.T.S.C.G. “G. Ruffini” di Imperia e già Vice Presidente del Consiglio e poi Assessore alla Cultura e Istruzione della Provincia di Imperia durante l’ amministrazione Boscetto dal 1995 al 2001, la quale terrà una conferenza sul tema I primi passi per l’ unione amministrativa dei Comuni di Porto Maurizio e Oneglia, argomento che fu da lei trattato nella sua tesi di laurea nel 1973 presso l’Università degli Studi di Genova, Facoltà di Magistero, Indirizzo Storico, Relatore il professor Raffaele Belvederi.

L’appuntamento è in Piazza Pagliari 4 nella sala riunioni della sede della Sezione in Palazzo Guarnieri, nel centro storico (Parasio) di Imperia, domenica alle 16.30. Al termine, alle 17.30, si svolgerà l’assemblea generale dei soci della sezione per l’approvazione del programma di attività previsto per l’anno 2024 e il relativo bilancio di previsione. L'adunanza è aperta al pubblico, mentre l’assemblea è riservata ai soci.