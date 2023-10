Rifiuti a Ventimiglia, l'assessore Raco: "125 nuovi cassonetti per eliminare sporcizia e brutture" (Foto)

Nuovi cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti sono stati posizionati, questa mattina, di fronte al cimitero di Ventimiglia per essere poi collocati in vari punti della città di confine. Un'iniziativa voluta dall'assessore alle politiche ambientali Milena Raco .

"Il numero dei cassonetti è 125, ovvero 25 postazioni da 5 bidoni, non sono mai belli o armoniosi, ma si cerca di eliminare sporcizia e brutture che danno fastidio alla vista" - dichiara l'assessore di Forza Italia - "L’obiettivo è di sostituire tutti i cassonetti della città con nuovi modelli per passare all'uso 'intelligente' vero e proprio con l'apertura a chiave, che entro fine anno verranno ricoperti dalle ecoisole informatizzate in arrivo con il Pnrr da circa 1 milione di euro".

"Dando corso a quelli che erano stati i dettami della deliberazione della Giunta comunale n. 92 dello scorso 10 luglio" - continua l'esponente azzurra - "che aveva ad oggetto 'l'atto di indirizzo finalizzato alla rimodulazione in alcune aree cittadine del servizio di raccolta dei rifiuti del nuovo appalto comprensoriale di igiene urbana', con i poteri della Giunta Comunale n. 39 dello scorso 14 marzo si rendeva necessario, sia per motivi di opportunità sia di sicurezza legati al conferimento del rifiuto da parte dell’utente nonché al ritiro dello stesso da parte del gestore, prevedere il posizionamento di un'ecoisola informatizzata ad accesso controllato già in dotazione all’ente. Oggi è stato dato corso al posizionamento della stessa in corso limone Piemonte 182, che è stata dotata di pannello fotovoltaico, quindi, totalmente green, ed è già attiva da oggi al fine di permettere la partenza della raccolta differenziata per gli utenti dell’area interessata nella quale il 'porta a porta' non sarebbe stato possibile vista la presenza della SS20. Le operazioni di svuotamento avrebbero rilevato grosse criticità e, allo scopo, opportunamente 'zoonizzati' per l’accesso alla stessa, con annessa telecamera per il controllo sui conferimenti”.