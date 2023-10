Green Game, le classi vincitrici del Tour nelle Scuole di Imperia e Provincia

La settimana scorsa, il Green Game ha entusiasmato gli studenti delle scuole di Imperia e provincia con una serie di attività formative, educative, stimolanti e coinvolgenti incentrate sull'importanza della sostenibilità ambientale e delle corrette modalità di raccolta differenziata.

Il Green Game, ideato dai Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi, Biorepack, Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea per sensibilizzare e coinvolgere gli studenti nell'adozione di pratiche sostenibili, ha toccato diverse scuole della regione, portando entusiasmo e consapevolezza tra i giovani.

Si sono distinti e sono passati alla Finale Regionale che si svolgerà a febbraio a Genova i ragazzi: del Liceo Aprosio 1^A e 2^C Liceo Scientifico, 1^S Liceo Linguistico, 1^I Liceo Scienze Umane, 2^ L Liceo Classico, 2^A Liceo Scientifico, 2^S e 2^T Liceo Linguistico; del Liceo ‘G.D. Cassini’ di Sanremo la 2^E e la 2^F; dell’I.I.S. ‘E. Ruffini - D. Aicardi’ di Valle Armea la 2^A Socio e la 2^AT; del ‘Polo Tecnologico Imperiese’ la 2^B WEB e la 2^C WEB; dell’I.I.S. ‘G. Marconi’ di Imperia la 2^E Meccatronica e la 1^CEN Elettrico; del Liceo ‘Amoretti’ di Imperia la 1^C L. Artistico, 1^A L. Artistico, 1^A L. Linguistico e 1^E L. Scienze Umane.

Queste classi hanno ottenuto un risultato straordinario e hanno l'opportunità di avanzare alla fase successiva del progetto, dove avranno l'occasione di competere con le migliori classi degli altri Istituti liguri.

Durante gli appuntamenti nelle scuole hanno partecipato l’Assessore all’Ambiente del Comune di Ventimiglia Milena Raco, l’Assessore all’Ambiente del Comune di Sanremo Sara Tonegutti, Giuseppe Fossati Vice-Sindaco di Imperia, e l’Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Imperia Mattia Sasso che hanno incoraggiato gli studenti a impegnarsi attivamente nella cittadinanza responsabile e hanno elogiato con entusiasmo i risultati eccezionali ottenuti.

Il tour si estenderà nella prossima settimana alle scuole di Savona e provincia e proseguirà senza sosta fino a dicembre coinvolgendo istituti di istruzione Secondari di II grado di ogni provincia della regione.

Previste la finale regionale Liguria e la Finalissima nazionale a Roma.

Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni, è possibile visitare il sito web www.greengame.it e seguire i canali social ufficiali su Facebook e Instagram. La partecipazione è gratuita!

BIOREPACK, CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE e RICREA sono Consorzi nazionali no profit, nati per volontà di legge e si occupano su tutto il territorio italiano di garantire l’avvio al riciclo degli imballaggi raccolti dai Comuni italiani tramite raccolta differenziata. In Italia, mediamente, ogni anno, si producono circa 11 milioni di tonnellate di rifiuti di imballaggio. Di questi, il sistema dei Consorzi nazionali, che fa capo al CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) ne recupera circa il 78%, vale a dire: 3 imballaggi su 4.