Bordighera, rotatoria in via Arziglia: conclusione positiva della Conferenza dei Servizi

La conclusione positiva della Conferenza dei Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona per la realizzazione di una rotatoria stradale in via Arziglia all'altezza dell'intersezione con via Cornice dei due Golfi, a levante del centro abitato di Bordighera, sostituisce, ad ogni effetto, tutti gli atti di assenso di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati. Lo stabilisce una determina del settore tecnico del Comune.

"Appurato il progetto di circa 100mila euro vi è la volontà di realizzare la rotonda il primo possibile perché ci siamo accorti che è un tratto molto pericoloso per la fruizione della viabilità" - dice il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, al Servizio di depurazione, al Porto, alle Spiagge, all'Ecologia e all'Ambiente Marco Laganà - "Adesso è stato messo, più avanti, un autovelox per ridurre la velocità ma la rotonda sicuramente aiuterebbe molto di più visto l'afflusso sul Montenero di biker e quant'altro".

L'obiettivo principale della rotatoria è il miglioramento della sicurezza della circolazione veicolare, considerato che il tratto di strada è l'unica arteria di accesso ed uscita dalla città verso levante ed è stato, negli anni, teatro di diversi incidenti stradali con coinvolgimento di veicoli e motoveicoli che percorrendo via Arziglia eseguivano manovra di svolta per immettersi in via Cornice dei Due Golfi e viceversa.

Il progetto definitivo dell'intervento è stato approvato con la deliberazione della Giunta comunale n. 91 dello scorso 5 maggio. Il 26 luglio scorso è stata convocata la Conferenza di Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona per l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento e per l'ottenimento degli atti di assenso, pareri, nulla osta comunque denominati, invitando le Amministrazioni ed enti gestori dei pubblici servizi coinvolti a rendere le proprie determinazioni entro il 31 agosto. La Rete Ferroviaria Italiana - RFl ha espresso parere preliminare favorevole alla realizzazione delle opere in progetto, fermo restando che l'approvazione formale delle opere è subordinata al rilascio da parte di RFI di apposita autorizzazione, a seguito dell'esame del progetto esecutivo, e l'autorizzazione paesaggistica è stata rilasciata dal Servizio Procedimenti Paesaggistici del comune di Bordighera.