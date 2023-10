Santo Stefano al Mare: stop all'erogazione dell'acqua per lavori sulla rete

Giovedì 19 ottobre dalle 9 alle 17 sarà interrotta l'erogazione dell'acqua a Santo Stefano al Mare per via di lavori urgenti sulla rete da parte di Rivieracqua. Il disservizio interesserà la zona a monte della via Aurelia nella zona compresa tra il confine con il comune di Riva Ligure e il complesso "Il Torrione".

Alla ripresa del servizio potranno verificarsi fenomeni di opalescenza dell'acqua. Rivieracqua provvederà a monitorare la situazione della rete fino al ritorno alla normalità.