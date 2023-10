Sanremo: i ragazzi dell'Alberghiero tra chef stellati, protagonisti alla finale del circuito Ristogolf

Una opportunità che non capita tutti i giorni per gli studenti che hanno portato alto il nome dell'Istituto Ruffini Aicardi, come testimoniano i complimenti arrivati dagli chef. La serata ha visto la partecipazione di: Valter Gaiaudi (Prime Quality) che ha curato l'aperitivo di benvenuto, Giorgio Servetto (ristorante Vignamare, Andora SV) per il primo piatto, Emanuele Donalisio & Il Giardino del Gusto Jre, Giancarlo Morelli (ristorante Giancarlo Morelli, Milano) per il secondo ed infine il dessert di Enrico Cerea (ristorante Da Vittorio Bergamo).