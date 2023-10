Sanremo: cresce il Golf degli Ulivi, nel 2023 le presenze supereranno quota 24 mila

La nuova edizione della Royal Golf Challenge Sanremo è anche l’occasione per stilare un bilancio del Circolo Golf degli Ulivi, fiore all’occhiello dell’offerta turistica sanremese nel mercato dei cosiddetti ‘big spender’ su scala internazionale.

Dopo lo stop dovuto al periodo Covid, il Golf Club di Sanremo è ripartito registrando numeri di tutto rispetto nel 2021 con 22 mila presenze, dato incrementato l’anno successivo quando si è toccata quota 24 mila. E l’anno in corso sembra pronto a riservare nuove piacevoli sorprese.

Stando ai dati dichiarati durante la presentazione della Royal Golf Challenge Sanremo, a settembre 2023 le presenze al Golf degli Ulivi sono state 20 mila, un numero destinato a crescere ancora in vista della fine dell’anno e che porterà a superare quota 24 mila, migliorando ulteriormente la crescita costante iniziata nel 2021. Un incremento che si rispecchia anche sui conti con un +8% nel fatturato generato dalla presenze esterne.

Il Golf Club degli Ulivi deve gran parte del proprio successo alla location e al clima del Ponente Ligure che consente di giocare quasi per 12 mesi all’anno. Mentre, come noto, la maggior parte dei Club del Nord Italia chiude per almeno 6 mesi in attesa della primavera e dell’estate. Il Club matuziano, invece, chiude solamente per pochi giorni per consentire la manutenzione, ma resta a disposizione dei giocatori per la quasi totalità dell’anno. Circostanza che lo rende particolarmente appetibile su scala nazionale e internazionale.