Con Zonta Club Ventimiglia-Bordighera doposcuola a costo zero per gli alunni della scuola media Ruffini

Nuovo importante service territoriale per lo Zonta Club Ventimiglia-Bordighera che, anche per quest’anno, ha confermato l’impegno a garantire il doposcuola a costo zero per gli alunni delle classi della scuola media Ruffini di Bordighera.

Un modo per accompagnare i ragazzi allo studio e nei compiti ma anche per ampliare i momenti di confronto, socialità e crescita. Il doposcuola Zonta si svolge nelle giornate di lunedì e mercoledì dalle 14,30 alle 16,30 e continuerà fino al 31 maggio. I volontari che hanno aderito al progetto sono una quindicina (tra cui naturalmente molte socie del club) e, prossimamente, saranno affiancati anche dai liceali dell’Aprosio di Ventimiglia coinvolti in un progetto di alternanza scuola lavoro. Attualmente gli alunni iscritti al doposcuola, che avviene all’interno dell’istituto di via Pelloux, sono una trentina ma il numero è destinato ad aumentare.

Oltre alla realtà del doposcuola, lo Zonta Ventimiglia-Bordighera, guidato dalle co-presidenti Gabriella Blancardi e Gabriella Bodino è impegnato anche in un’altra importante iniziativa, su mandato dello Zonta Area: si tratta del ‘Progetto Zoie’, che coinvolgerà in particolare le classi seconde medie in un lavoro molto importante in merito alla parità di genere, tra conoscenza e rispetto.