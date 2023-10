La canzone d'autore torna Sanremo al grido di “Vengo anch’io!”: tutto pronto per l'edizione 2023 del Premio Tenco

È stata presentata oggi la 46ª edizione della Rassegna della Canzone d'autore (Premio Tenco), in programma dal 19 al 21 ottobre al Teatro Ariston e nelle più belle location di Sanremo.

Quest’anno il titolo della Rassegna è “Vengo anch’io!” e, come ha ricordato il Responsabile artistico del Club Tenco Sergio Secondiano Sacchi, è dedicata a Enzo Jannacci a dieci anni dalla sua scomparsa. “Il Tenco non è solo Rassegna e anche questa edizione 2023 si svolge nell'arco di quattro giorni - ha spiegato Sacchi - nel decennale della morte di Enzo Jannacci, premio Tenco 1975, il club ha deciso di dedicargli l'intera manifestazione con la masterclass mattutina per le scuole al Teatro Ariston, la presentazione del film di Giorgio Verdelli al cinema Ritz, del libro di Enzo Gentile e Paolo Jannacci (in sede) e con l'invito a tutti i partecipanti, all'Ariston come all’ex chiesa Santa Brigida, ad eseguire una sua canzone. Come omaggio alla Regione Liguria (dove il Tenco collabora alle manifestazioni "Cantautorando" di Lerici e a "Queste piazze davanti al mare" di Laigueglia) vengono poi presentate alcune iniziative come il docufilm "La nuova scuola genovese" e i concerti di due artisti come Armando Corsi e Federico Sirianni”.

Sull’importanza della manifestazione è intervenuto anche il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri: “Se Sanremo è considerata “Città della Musica” lo deve anche al “Tenco”, straordinaria e inimitabile espressione di questa vocazione che spazia tra generi ed eventi diversi fra loro ma uniti dalle passioni e dalle emozioni che soltanto il mondo delle sette note sa regalare. Il Comune, da sempre, sostiene con impegno e convinzione la Rassegna della canzone d’autore, nella certezza della sua unicità che arricchisce notevolmente il programma delle manifestazioni. Ed è importante per la città la formula che prevede appuntamenti, spettacoli e presentazioni in varie location, compreso il nostro suggestivo centro storico, per una full immersion nell’arco di quattro giorni e nel segno della Canzone d’Autore”.

Come da tradizione, tanti saranno gli appuntamenti, gli spettacoli e le presentazioni per una full immersion nella canzone d’autore in alcuni dei luoghi più belli della città dal pomeriggio a notte fonda: la sede del Club Tenco all’ex stazione (dove c’è anche l’archivio storico che a breve sarà digitale e sarà a disposizione dei visitatori), l’ex chiesa Santa Brigida e il Teatro Ariston.

Sono cinque i Premi Tenco 2023, il riconoscimento assegnato dal Club Tenco dal 1974 alla carriera degli artisti che hanno apportato un contributo significativo alla canzone d'autore mondiale. Le tipologie del premio sono due: per cantautori e per operatori culturali. E sono: Carmen Consoli, Eugenio Finardi e Ron che si esibiranno venerdì 20 ottobre al Teatro Ariston, il cantautore brasiliano Tom Zé, Premio Tenco Internazionale (sabato 21 ottobre, Teatro Ariston) e Renzo Arbore Premio Tenco Operatore Culturale. Inoltre, impossibilitato ad esser presente lo scorso anno, Angelo Branduardi ritirerà il Premio Tenco 2022 (venerdì 20 ottobre, Teatro Ariston).

Novità assoluta di quest’anno sarà il Premio SIAE, un riconoscimento conferito dalla Società Italiana degli Autori ed Editori, per l’occasione, ad Enzo Jannacci. Al figlio Paolo sarà donato il primo brano depositato in SIAE dal cantautore (giovedì 19).

Queste le parole del Presidente SIAE, Salvatore Nastasi: “SIAE da sempre protegge e valorizza il Diritto d’Autore e non poteva quindi che essere al fianco della più importante e prestigiosa manifestazione dedicata alla canzone d’autore italiana, che negli anni ha premiato alcuni tra i maggiori cantautori nazionali e internazionali. Il Premio Tenco ha permesso a tanti giovani autori di qualità di avere un palco ed un microfono per farsi conoscere ad un pubblico competente e appassionato e SIAE ha scelto di supportarlo, proprio nell’ottica di aiutare i giovani artisti di oggi a muovere i primi passi verso il successo di domani”.