Grande successo per il secondo ed ultimo appuntamento con 'Speleo per un giorno', promosso dal Cai

Si è svolta ieri, nella 'Grotta del Calamaro', scoperta recentemente e ancora in fase di esplorazione a Finale Ligure, il secondo ed ultimo appuntamento con l’iniziativa “Speleo per un giorno”, da parte dei Gruppi Speleologici del CAI di Bordighera, Sanremo e Imperia.

La giornata è stata interamente dedicata a chi voleva personalmente provare cimentarsi nella scoperta e conoscenza delle caverne sotterranee. Il gruppo speleo, interno alle sezioni, è da anni promotore dell’iniziativa che ha coinvolto ieri oltre trenta partecipanti. Alcuni di essi hanno preso parte all’avventura nelle viscere della terra per la prima volta ed è stata grande l’emozione e la suggestione per il cimento che li ha visti impegnati in un’attività non comune.

“Avvicinare le persone alla conoscenza degli ambienti sotterranei e renderli partecipi della scoperta è un’attività che il CAI propone da alcuni anni e non è immune da rischi. Bisogna affrontarla con coscienza e rispetto, cercando naturalmente di non rovinare con il passaggio stalattiti, stalagmiti, colonne e cristalli naturali giunti intatti fino a noi da migliaia di anni”, ha spiegato Franco Aichino ai presenti all’incontro preliminare.

Alessandro Pastorelli, coadiuvato da Jan Evangelista, Edoardo Campione, Paolo Gervino, Eliana Iacchi, Alessandro Marletta, Alessio Pastorelli, William Vivo, ha sapientemente guidato il gruppo attraverso stretti cunicoli, anfratti, passaggi angusti e spiegando di volta in volta le peculiarità delle concrezioni presenti, la loro formazione ed evoluzione. L’appuntamento in grotta si rinnoverà il prossimo anno.