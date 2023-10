Sono molte le persone che ogni giorno vanno a prendere delle informazioni sui dietologi e nutrizionisti perché vogliono dare una svolta al loro regime alimentare nel senso che vogliono perdere peso o lo vogliono aumentare e comunque non si piacciono fisicamente, e hanno paura anche per la loro salute.

Spesso quando si parla di diete o di piani nutrizionali e vedremo più avanti che sono due cose diverse si fa riferimento alla parte estetica e questo è normale, e quindi prima dell’estate leggiamo tanti articoli su come superare la prova costume.

Però se ci troviamo in forte sovrappeso o comunque abbiamo del grasso viscerale non è una questione solo estetica e già non sarebbe poco perché vedersi più belli allo specchio se vogliamo essere sinceri aumenta e migliora la propria autostima, in ogni caso ci porta dei problemi anche per la nostra salute perché ci predispone a poter contrarre varie patologie, soprattutto quando poi iniziamo ad invecchiare.

Spesso le persone usano la parola dietologo e nutrizionista come se fossero la stessa figura professionale mentre così non è, nel senso che l'unica cosa che hanno in comune è avere l'obiettivo di aiutare una persona a migliorare diciamo per quanto riguarda il suo personale rapporto con il cibo.

Un nutrizionista dal punto di vista formativo per poter esercitare ha dovuto seguire il percorso di Scienze dell'alimentazione, ed è un percorso al quale però possono accedere solo alcune figure professionali quali biologi o farmacisti.

Per questo motivo più che sentire parlare di nutrizionisti dovremo sentire parlare di dietisti nutrizionisti o farmacisti nutrizionisti o Biologi nutrizionisti, e nessuna di queste figure che abbiamo menzionato può comunque prescrivere dei farmaci che è responsabilità solo dei dietologi di cui parliamo più avanti.

Nella seconda parte faremo riferimento alla figura del dietologo ma dobbiamo specificare che a parte le differenze c'è sempre la possibilità di collaborare per elaborare delle diete speciali che si uniscono quando serve alla prescrizione dei farmaci con l'obiettivo di curare o prevenire delle patologie e migliorare la parte estetica della persona, grazie anche ad un'educazione alimentare che poi è prerogativa del nutrizionista.

Bisogna evitare di fare confusione tra un dietologo e nutrizionista

Iniziamo a dire che un dietologo praticamente è un medico che per persone che hanno problemi di peso può anche prescrivere dei medicinali e invece di parlare di piano nutrizionale come si fa da nutrizionista parlerà di dieta, e quindi diciamo semplicemente che c'è un approccio sanitario, e anche una formazione diversa rispetto a un nutrizionista.

Ad esempio ci possono essere delle persone che hanno problemi di peso non per una questione di dieta o di mancanza attività fisica ma per delle problematiche ormonali, e da questo punto di vista è un professionista in questo settore e parlavamo di dietologi, potrebbe prescrivere una dieta, così come potrebbe prescrivere anche dei farmaci per intervenire dal punto di vista medico, ed ecco perché dicevamo che le due figure se collaborano possono aiutare un paziente a raggiungere realmente degli ottimi risultati.