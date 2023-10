Sanremo: referti in poche ore, prezzi competitivi e grande professionalità, ha aperto in via Helsinore Cds (Foto)

E’ stata inaugurata questa mattina, alla presenza delle massime autorità civili e religiose della città, la sede sanremese di Cds-Casa della Salute, che aprirà domani al pubblico un nuovo poliambulatorio in via Helsinore 22-24, nel cuore della città.

Si tratta della ventunesima struttura della società genovese, che salirà a 26 nel giro di pochi mesi e che è attiva da tempo in Liguria e Piemonte. Il taglio del nastro è stato fatto dall’Amministratore Delegato, Marco Fertonani, e dal vice Sindaco di Sanremo Costanza Pireri, insieme all’Assessore Mauro Menozzi.

La nuovissima struttura, che prende il posto del Cedim, si sviluppa su due piani e oltre 800 mq di superficie, offrendo un poliambulatorio che offrirà la possibilità di effettuare esami di laboratorio con tempi di refertazione entro 24/48 ore, visite specialistiche in diversi ambiti e prestazioni di diagnostica per immagine. La struttura aprirà ufficialmente domani ma è già a disposizione del pubblico come punto informativo.

Grazie a una equipe di specialisti di grande esperienza e altamente qualificati, da domani l’azienda proporrà un servizio di elevata qualità con tempi di attesa brevi e costi accessibili. Per Cds la nuova apertura di via Helsinore 22-24 si configura come un ulteriore passo in avanti nel solido percorso di crescita intrapreso. Lo stesso che porterà l’azienda a raggiungere entro la fine del 2023 le 26 strutture attive in Piemonte e Liguria e a inserirsi, nel prossimo futuro, in nuovi mercati come Sardegna, Toscana e Lombardia.

“A partire da oggi – afferma il Ceo Marco Fertonani – CDS arriva anche a Sanremo con un nuovo poliambulatorio che si sviluppa su più di 800 mq, rafforzando ulteriormente la propria presenza nel Ponente Ligure e aggiungendosi ai centri già attivi di Albenga e Savona. A Sanremo portiamo, come da nostro standard, un modello di sanità che prevede tempi di attesa ridotti, tecnologie di ultima generazione, un’alta qualità clinicodiagnostica e una equipe di medici specialisti di grande esperienza. La nostra volontà è quella di metterci al servizio della comunità e di rappresentare un punto di riferimento per i cittadini, rispondendo a un bisogno concreto e urgente del territorio. Ci tengo, però, a precisare che CDS non intende porsi in un rapporto di sostituzione rispetto al Sistema Sanitario Nazionale, ma di supporto e sinergia. Attraverso questa apertura, inoltre, CDS conferma il proprio impegno a promuovere stili di vita improntati alla prevenzione e a favorire una ricaduta positiva sul territorio: il centro di Sanremo, infatti, ha previsto l’assunzione di 15 figure professionali a tempo indeterminato e il coinvolgimento di oltre 30 medici".

Il poliambulatorio di Sanremo sarà aperto al pubblico a partire da Martedì 17 Ottobre 2023. Presso il centro saranno disponibili i seguenti servizi:

• Punto prelievi ad accesso diretto e con refertazione entro 24/48h;

• Diagnostica per immagini (Ecografie, Mammografia, Tomosintesi, OPT, Cone Beam, Risonanza magnetica, RX, TC);

• Visite specialistiche di Cardiologia, Chirurgia Vascolare, Dermatologia, Diabetologia, Endocrinologia, Ginecologia, Medicina Sportiva, Neurologia, Oculistica, Ortopedia, Urologia.

Per effettuare prenotazioni è possibile chiamare il numero 0184 1968073 o visitare il sito www.cds.it.