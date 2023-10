Liceo “Aprosio”di Ventimiglia: al via questa mattina lo storico “Viaggio della Memoria”

Sono partiti alle 4, dalla sede del Liceo 'Aprosio' con destinazione Norimberga, Berlino e Monaco di Baviera, gli alunni delle classi quinte (indirizzi scientifico, classico e linguistico), per il Viaggio della Memoria, itinerario mirato alla costruzione e alla promozione della memoria storica 'Per non dimenticare'.

Si tratta di un progetto che da oggi diventerà, per ragazzi e docenti, una toccante esperienza, finalizzata a “far conoscere per non dimenticare". Il viaggio della Memoria nel corso degli anni ha visto coinvolti ben 1300 alunni del Liceo di Ventimiglia.

Il viaggio verrà diviso in tre tappe. Si visiterà il primo giorno Norimberga, la città famosa per le leggi razziali del 1935 e, dieci anni dopo, per il processo ai criminali di guerra nazisti; Berlino con il Memoriale del Muro in Bernauestrasse, il Museo Ebraico, Alexanderplatz, le prigioni della Stasi; ultimo giorno tappa a Monaco di Baviera, la città che Hitler definiva la “capitale del movimento” e il campo di concentramento di Dachau dove fare memoria della Shoah.

Il Viaggio della Memoria non è solo una normale visita d’ istruzione ma un momento importante per la formazione della coscienza critica dei ragazzi, ormai prossimi ad inserirsi a pieno titolo nel mondo adulto.

'Ricordare' significa 'riportare il cuore' a fatti e avvenimenti di fondamentale rilievo e il ricordo fa in modo che eventi storici di una simile importanza e tragicità rimangano vivi nei cuori di ognuno, per non dimenticare mai.