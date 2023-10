Sanremo: il Sindaco Biancheri traccia il bilancio dei suoi 10 anni "Finalmente stiamo per tirare giù l'ecomostro" (Video)

La cerimonia dei premi San Romolo al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo è stata l’occasione per il Sindaco, Alberto Biancheri, per tracciare un bilancio dei suoi 10 anni di amministrazione, a pochi mesi dalla fine del secondo mandato.

Ad eccezione dei saluti di rito e all’assenza di giovani in sala, è stato il momento dei ringraziamenti a tutti i Consiglieri comunali ed agli assessori: “Mi hanno supportato e sopportato in questi 10 anni non facili – ha detto – con i quali abbiamo superato tante difficoltà, tra cui l’inchiesta della Finanza e il Covid. Abbiamo lavorato ad una visione di città e, per questo mi torna in mente lo spostamento dei chioschi dei fiori, ma anche quanto è stato fatto nelle scuole, per le quali abbiamo investito circa 30 milioni di euro, per la manutenzione e la messa a norma. Non dimentico il palazzetto dello sport, il Franco Alfano, il Mercato Annonario, quei dossi stradali che ci dicevano non essere a norma. Le telecamere per la nostra sicurezza e tanto altro”.

Biancheri ha tracciato il bilancio a pochi mesi dal termine del mandato e, mai come in questo caso, lo abbiamo visto particolarmente emozionato: “Siamo a 9 anni e 4 mesi di governo non semplici e il collante tra noi sono sempre state le opere, i progetti e la voglia di fare. E fino all’ultimo giorno questo deve essere il nostro obiettivo. In proposito stiamo partendo con i lavori da 15 milioni del centro storico, grazie al Pnrr e alla Regione”.

Biancheri ha evidenziato come, per portare a termine le idee e le proprie convinzioni, spesso non basta l’idea e i finanziamenti: “In particolare per il palazzetto dello sporto di Pian di Poma. Ci sono tutti gli ostacoli che abbiamo visto, ma sono fiducioso nel fatto che i lavori possano ripartire a dicembre”. E c’è anche l’ecomostro di Portosole: ”Avevo detto che mi sarei tagliato i capelli in quella occasione, perché pensavo che fosse davvero vicino. E’ invece non è stato così ma posso dirvi che la settimana prossima si dovrebbe firmare tutto ed entro fine anno si partirà”.

Uno dei fiori all’occhiello dell’Amministrazione Biancheri potrebbe essere il porto vecchio, ancora fermo al palo per le note vicende: “Un progetto su cui lavoriamo da 7 anni ed ora tra corsi e ricorsi siamo in attesa del 14 dicembre per avere una risposta definitiva. E’ veramente difficile perché ci sono norme sicuramente giuste ma, a volte, ci complichiamo la vita”.

Biancheri ha chiosato così: “Nella nostra città stanno partendo o sono partite opere fondamentali per il suo futuro. Al di là di questo sono contento di quello che abbiamo fatto e di quello che faremo nell’immediato futuro e quanto si potrà fare anche dopo di noi. Non c’è tutto perfetto e molte cose si possono ancora fare perché bisogna lavorare sempre con il massimo dell’impegno. Per questo posso solo dire di aver avuto sempre una squadra eccezionale con la quale abbiamo sempre operato con grande amicizia. Per me essere qui è una grande emozione, perché voglio trasmettervi la mia esperienza da sindaco, faticosa e difficile anche a livello familiare. Ma è stata anche una grande scuola e sono felice di averlo fatto”.