Sanremo: martedì prossimo apre CDS Casa della Salute, centro medico di alto livello con referti in 24/48 ore (Foto e Video)

A partire da Martedì 17 Ottobre CDS-Casa della Salute aprirà al pubblico un nuovo poliambulatorio in via Helsinore 22-24 a Sanremo, proprio nel cuore della città. A pochi passi dal Teatro Ariston e dalle vie principali, infatti, sarà presente la ventunesima struttura dell’azienda sanitaria genovese attiva in Liguria e Piemonte.

Sviluppandosi su due piani e oltre 800 mq di superficie, il nuovo poliambulatorio offrirà la possibilità di effettuare esami di laboratorio con tempi di refertazione entro 24/48h, visite specialistiche in diversi ambiti e prestazioni di diagnostica per immagine. Sebbene la struttura sia attualmente aperta al pubblico come punto informativo, l’inaugurazione ufficiale si terrà lunedì 16 ottobre alle 11.30 alla presenza dell’Amministratore Delegato di CDS Marco Fertonani, delle istituzioni cittadine e dei comuni limitrofi.

In anteprima, Sanremonews è entrata all’interno della struttura di via Helsinore 22-24, dove ha incontrato il Dott. Paolo Oggero, specializzato in Radiodiagnostica e attivo nel poliambulatorio CDS. “Come da standard aziendale, anche il centro CDS di Sanremo è stato dotato di tecnologie di ultima generazione – ci ha raccontato il Dott. Oggero – Si tratta di macchinari top di gamma, che consentono lo studio e l’analisi clinico-diagnostica di tutto il corpo. Tra i macchinari presenti ci tengo a citare la Risonanza Magnetica, che consente di esaminare il sistema nervoso centrale, l’addome e tutto l’apparato muscoloscheletrico. Si tratta di un macchinario da 1,5 tesla e ad altissima risoluzione. La sede, inoltre, è dotata di tecnologie innovative per effettuare Raggi x, Ecografie, Mammografia, Tomosintesi, Cone Beam e TAC.”

Grazie a una equipe di specialisti di grande esperienza e altamente qualificati, da Martedì 17 Ottobre l’azienda proporrà un servizio di elevata qualità con tempi di attesa brevi e costi accessibili. Su questo punto, in particolare, il Dott. Oggero sottolinea l’impegno di CDS verso i propri pazienti: “La nostra politica aziendale è, da sempre, impostata su tempi di attesa ridotti, costi accessibili e un alto livello tecnologico al fine di poter rispondere nel migliore dei modi alle necessità della comunità e dei cittadini. Il paziente ha il diritto di ricorrere in tempistiche rapide a uno specialista e la diagnosi deve essere redatta nel minor tempo possibile. Ci tengo, però, a precisare che CDS non si pone in sostituzione rispetto al Sistema Sanitario Nazionale, ma vuole ricoprire un ruolo complementare e portare avanti un lavoro sinergico, collaborativo.”

Per CDS la nuova apertura di via Helsinore 22-24 si configura come un ulteriore passo in avanti nel solido percorso di crescita intrapreso. Lo stesso che porterà l’azienda a raggiungere entro la fine del 2023 le 26 strutture attive in Piemonte e Liguria e a inserirsi, nel prossimo futuro, in nuovi mercati come Sardegna, Toscana e Lombardia.

Attraverso questa iniziativa, inoltre, CDS si impegna ad aumentare la propria capillarità sul territorio del Ponente Ligure, promuovere stili di vita improntati alla prevenzione e a favorire