Sanremo: conferimento selvaggio dell'immondizia in via Borea, la protesta di un lettore (Foto)

Un nostro lettore, Paolo, ci ha scritto inviandoci alcune foto relative ai soliti incivili che gettano l’immondizia in malo modo:

“Per l'ennesima volta nonostante le numerose segnalazioni al comune e alle varie società competenti si presenta quotidianamente il problema relativo ai sacchetti dei rifiuti presso la fermata del bus di fronte alla casa di riposo Borea, in direzione ospedale. Inoltre visto che i rifiuti vengono lasciati fuori i gabbiani bucano i sacchetti trascinandoli in mezzo alla strada. Sia chiaro che la colpa è di incivili e non dei volatili. Sarebbe opportuno una telecamera e maggiori controlli nel rispetto anche di chi aspetta l'autobus come me”.