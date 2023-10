Due appuntamenti della CISL Imperia per promuovere la partecipazione dei lavoratori all'impresa

Per parlare della proposta di Legge di iniziativa popolare ‘La partecipazione al lavoro. Per una governance d’impresa partecipata dai lavoratori’ in attuazione dell’articolo 46 della Costituzione Italiana, la CISL Imperia lancia due importanti appuntamenti:

- sabato 14 ottobre 2023 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 a Ventimiglia – area adiacente Mercato Coperto via della Repubblica

- lunedì 16 ottobre 2023 dalle ore 9.00 alle 12.00 a Vallecrosia – sul solettone -zona Ponte antistante mercato settimanale

“Dal 30 giugno 2023, giornata in cui abbiamo presentato presso l’Aula Magna dell’Università di Imperia la nostra proposta di Legge di iniziativa popolare, la campagna di sensibilizzazione non si è fermata: nelle nostre sedi sindacali e nei luoghi di lavoro abbiamo incontrato tantissime persone, lavoratori e lavoratrici, pensionati/e iscritti/e e simpatizzanti. Con queste due iniziative pubbliche vogliamo portare a conoscenza di tutta la cittadinanza i temi sostenuti dalla nostra proposta di Legge, gli effetti positivi che si potrebbero determinare nel mondo del lavoro e nell’economia. Vogliamo confrontarci con le persone, dando loro la possibilità di contribuire con la propria firma ad un momento democratico importante. – così la Segretaria CISL Imperia Antonietta Pistocco -. Siamo consapevoli che rendere applicabile con una norma ‘il diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende’ sia di fondamentale importanza per migliorare la vita di chi lavora ma anche per lo sviluppo e la tenuta delle aziende e del tessuto socio-economico dei territori: per questo parliamo di partecipazione gestionale, economica-finanziaria, organizzativa, consultiva. Nel Disegno di Legge si prevedono infatti forme di collaborazione, l’inserimento di rappresentanti dei lavoratori nei Consigli di Amministrazione o di Sorveglianza, compartecipazione agli utili, premialità/sgravi per aziende e lavoratori coinvolti nell’innovazione e nell’ efficientamento dei processi produttivi, consultazione preventiva. Aumento dei salari, qualità e stabilità del lavoro, maggiore produttività e competitività, più sostenibilità sociale, zero delocalizzazioni, più salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, più investimenti, una piena coesione sociale, rientro dalle imprese dall’estero possono essere gli effetti positivi che la nostra proposta di Legge può produrre.

La forza della CISL è quella di essere un Sindacato propositivo, costruttivo, riformista, determinato, partecipativo, attento ai diritti dei lavoratori, equilibrato”.



