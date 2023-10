Ventimiglia: oggi pomeriggio Enzo Barnabà presenterà ‘Il Sogno babilonese e l’olocausto’ di Alexandre Voronoff

L’associazione culturale ‘Italia-Israele’ di Ventimiglia, con il patrocinio del comune, ospita oggi pomeriggio alle 16 Enzo Barnabà, che presenterà ‘Il Sogno babilonese e l’olocausto’ di Alexandre Voronoff.

Ospite speciale sarà Isabelle Titard, nipote parigina di Voronoff. Si parlerà dello Château Grimaldi, del suo parco (il primo giardino di acclimatazione da Sanremo a Nizza: precedette la Hanbury) e dei suoi fortunati abitanti: da Bennet, lo “scopritore” di Mentone, a Serge Voronoff, il chirurgo che vi allevava scimmie per trapiantare i loro organi agli uomini, passando per la miliardaria americana Ella Waterman che vi creò un clima allucinante, ad Appenzeller, il medico dell’imperatrice Sissi. Si passerà poi, al fratello di Serge, il dolce e geniale Alexandre, che amministrò per anni la proprietà e vi condusse le sue ricerche nel campo dell’elettricità.

Saranno proiettate immagini d’epoca e le strazianti lettere che Alexandre Voronoff ha scritto alla moglie dal campo di Drancy, prima di essere deportato ad Auschwitz.