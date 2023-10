Golfo dianese: domani Cervo e Diano insieme alla Protezione Civile per la campagna 'Io non rischio'

I Comuni di Cervo e Diano Marina, insieme all'associazione Volontari della Protezione Civile di Cervo ODV e con la squadra di Protezione Civile di Diano Marina, partecipano domani alle giornate nazionali della campagna ‘Io non rischio – Buone pratiche di protezione civile’. Per scoprire come ciascuno di noi può contribuire a ridurre il rischio alluvione, l’appuntamento è a Cervo via Aurelia nel parcheggio della stazione di fronte alla farmacia, dalle 8 alle 19.

“La Protezione Civile di Cervo - ha affermato Lina Cha, Sindaco di Cervo - è fuor di dubbio il fiore all'occhiello dell'Amministrazione Comunale di Cervo per i servizi di pronto intervento che eroga sul territorio in ogni situazione di emergenza. La professionalità dei volontari è certamente dovuta all'attenzione che il Presidente in primis e tutto il Consiglio direttivo riserva alle iniziative di formazione e alle proposte di sensibilizzazione promosse dalla Protezione Civile Nazionale. La puntuale informazione dei cittadini, è un'azione virtuosa importantissima per prevenire rischi e incidenti in caso di calamità per cui intendo esprimere come Sindaco tutto l'apprezzamento alla Protezione Civile per la partecipazione alla manifestazione nazionale "Io non rischio".

“E’ un’importante iniziativa alla quale abbiamo voluto aderire come Comune, dichiara il sindaco di Diano marina Za Garibaldi Cristiano, in quanto riteniamo che queste iniziative siano importanti per far conoscere alla popolazione le metodologie di comportamento in caso di alluvione o altri eventi. Sarà una giornata informativa per far comprendere al meglio come comportarsi in caso di eventi meteo avversi (Allerta)” dichiara il caposquadra della Protezione civile di Diano Marina Novaro Mattia, il quale auspica una folta partecipazione da parte della popolazione dei comuni del Golfo Dianese.

Io non rischio è una campagna di comunicazione pubblica sulle buone pratiche di protezione civile basata sulla sinergia tra scienza, volontariato e istituzioni, che si rivolge a tutti, con messaggi chiari e riconoscibili, per trasformare la consapevolezza in azione, 365 giorni l’anno. Io non rischio è promossa dal Dipartimento della Protezione Civile con Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze), Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), Reluis (Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica), Fondazione Cima (Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale), Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani.

"In qualità di Presidente – ha detto Alessio Farnè - sono lieto che la nostra associazione di protezione civile abbia aderito per il sesto anno alla manifestazione nazionale "io non rischio". E’ un orgoglio constatare l’impegno e la passione dei nostri volontari che hanno fatto un corso di formazione per comunicare alla popolare il rischio alluvione, il sistema di allerta meteo e le buone pratiche di protezione civile. L’evento è organizzato in sinergia con il Comune di Cervo e quest'anno in collaborazione con la protezione civile di Diano Marina”.